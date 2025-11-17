Movano: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Movano hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Movano -10,600 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

