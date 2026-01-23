Move Aktie
Movano Shares Surge 129%
(RTTNews) - Movano Inc. (MOVE) shares soared on heavy volume, jumping 128.71 percent, or $8.92, to trade at $15.89 on Friday, despite no specific news or corporate announcement to explain the sharp move.
The stock climbed from a previous close of $6.97 and opened significantly higher at $20.14 on the Nasdaq. During the session, shares traded between an intraday low of $15.01 and a high of $23.90. Movano was last quoted with a bid of $15.76 and an ask of $16.39.
Trading activity surged, with volume reaching about 39.81 million shares, far above the stock's average daily volume of 975,539. Movano's 52-week trading range stands at $4.67 to $55.00.
