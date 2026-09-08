Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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08.09.2026 18:45:00
Move Aside, Pfizer: This Stock Is the Smarter Dividend Buy Right Now
Pfizer (NYSE: PFE) has one of the highest dividend yields of any pharmaceutical stock -- 6.1% at its current share price. That's more than twice the yield that AbbVie (NYSE: ABBV) offers, but in the long run, I believe AbbVie is the better dividend stock.
Pfizer has slightly outperformed AbbVie this year, with a return of over 14% compared to more than 12% for AbbVie. However, in terms of revenue growth, AbbVie has grown by more than 138% over the past decade, while Pfizer's revenue is up just over 18% over that period.
Here are three more reasons why I prefer AbbVie as the better dividend stock.
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