Embraer Aktie
WKN DE: A1C2PZ / ISIN: US29082A1079
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09.10.2026 17:45:00
Move Over, Archer and Joby: This Embraer-Backed eVTOL Stock Deserves Your Attention
When it comes to electric vertical takeoff and landing plays, better known as eVTOL stocks or flying taxi stocks, major start-ups in the space, like Archer Aviation and Joby Aviation, may first come to mind.
Yet while these two major players dominate the headlines, particularly concerning their upcoming launches in the United States and the Middle East, did you know there's another, smaller eVTOL start-up that, despite a few headwinds, arguably has a stronger path toward steady profitability and a higher stock price?
That's the story at hand with Eve Holding (NYSE: EVEX), better known as Eve Air Mobility.
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Analysen zu Embraer SA (spons. ADRs)
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