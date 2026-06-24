Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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24.06.2026 11:06:00
Move Over, Coca-Cola: Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has a New No. 3 Holding at Berkshire Hathaway
For the first time in well over half a century, the trillion-dollar conglomerate that Warren Buffett built, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), is in uncharted territory. The Oracle of Omaha retired as CEO on Dec. 31, effectively handing the keys over to longtime protégé Greg Abel.Abel has wasted no time making his presence felt. In under six months, he's completely revamped Berkshire's $336 billion portfolio. Most notably, indefinite holding Coca-Cola (NYSE: KO) has stepped aside as Berkshire Hathaway's No. 3 position, having been replaced by the new apple of Abel's eye: Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG).Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31, 2025. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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