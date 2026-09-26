Move Over, Tesla: This $140 Billion Company Looks Like a Superior Robotaxi Investment

The global robotaxi market is expected to be a huge opportunity for investors. Cathie Wood, the CEO of Ark Invest, believe the robotaxi market will eventually be worth $8 trillion to $10 trillion worldwide.

Wood thinks the transition will occur faster than most people expect. A survey of experts by McKinsey & Co. largely agrees.

"Autonomous-vehicle technology is developing rapidly," the firm concludes. "[T]he global rollout of robo-taxis is now expected to become reality at a large scale in 2030 ... Overall, experts expect that robo-taxis will be the first commercial application for L4 in mobility -- not privately owned cars."

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