WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
28.12.2025 06:00:04
Move over, Tokyo — the world has a new biggest city
Jakarta and its sprawling environs’ 42mn inhabitants are now the most populous conurbation, according to the UNWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!