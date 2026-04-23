Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.04.2026 13:06:00
Move Over, Warren Buffett! Alphabet Might Be Wall Street's Most Successful Investor.
For decades, Berkshire Hathaway's now-retired CEO, Warren Buffett, was often viewed as one of the greatest investment minds of our generation. He could find value hiding in plain sight and was responsible for overseeing a nearly 6,100,000% return in Berkshire's Class A shares (BRKA) under his watch.But there's a new sheriff in town, and its name is Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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