MoveByBike Europe Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MoveByBike Europe Registered hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,40 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,000 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat MoveByBike Europe Registered im vergangenen Quartal 10,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MoveByBike Europe Registered 8,4 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at