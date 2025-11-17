MoveByBike Europe Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MoveByBike Europe Registered veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,8 Millionen SEK – ein Plus von 103,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MoveByBike Europe Registered 4,3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at