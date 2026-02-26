MoveByBike Europe Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MoveByBike Europe Registered stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat MoveByBike Europe Registered 9,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MoveByBike Europe Registered 33,92 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,78 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at