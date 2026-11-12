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12.11.2026 06:31:28
Movin Strategic Career vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Movin Strategic Career lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 67,12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 37,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Movin Strategic Career im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Movin Strategic Career 1,03 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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