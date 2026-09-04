Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
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04.09.2026 13:31:01
Moving Away From Megacaps? Here's How the Russell 2000 Value and S&P Mid-Cap 400 Value ETF Compare.
iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) captures smaller, undervalued companies, whereas iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) focuses on the mid-sized tier of the U.S. market.Both exchange-traded funds seek to isolate value characteristics within their respective size buckets. While they share a similar philosophy, the difference between mid-cap and small-cap stocks often leads to diverging paths in volatility and growth potential depending on the prevailing economic cycle.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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