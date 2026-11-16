Moving iMage Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moving iMage Technologies hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at