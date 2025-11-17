Moving iMage Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Moving iMage Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 5,6 Millionen USD gegenüber 5,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at