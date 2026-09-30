Moving iMage Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Moving iMage Technologies lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 22,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moving iMage Technologies 5,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,57 Prozent auf 17,32 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,15 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at