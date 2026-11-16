Movinn A-S Bearer and-or registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Movinn A-S Bearer and-or registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 DKK gegenüber 0,010 DKK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,79 Prozent auf 23,1 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte Movinn A-S Bearer and-or registered 25,6 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at