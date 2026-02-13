Mowi ASA (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mowi ASA (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Mowi ASA (spons ADRs) im vergangenen Quartal 1,84 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mowi ASA (spons ADRs) 1,60 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,330 USD sowie einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD gerechnet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,56 USD gegenüber 0,980 USD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,46 Milliarden USD, während im Vorjahr 6,02 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 6,75 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at