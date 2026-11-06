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06.11.2026 06:31:28
Mowi ASA (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mowi ASA (spons ADRs) hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte Mowi ASA (spons ADRs) einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,58 Prozent auf 1,99 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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