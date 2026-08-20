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20.08.2026 06:31:29
Mowi ASA (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mowi ASA (spons ADRs) hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mowi ASA (spons ADRs) ein Ergebnis je Aktie von 0,100 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,86 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mowi ASA (spons ADRs) 1,58 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,80 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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