Mowi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mowi veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 11,98 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mowi 4,94 NOK je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Mowi mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,65 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,281 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,59 Milliarden EUR geschätzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 16,17 NOK beziffert. Im Vorjahr waren 10,59 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 67,04 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mowi einen Umsatz von 64,75 Milliarden NOK eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,909 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 5,74 Milliarden EUR prognostiziert worden war.

