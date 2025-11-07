Mowi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mowi präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,48 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,95 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,41 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at