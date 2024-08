Mowi med god drift i andre kvartal

(Bergen, 21. august 2024) Mowi rapporterte inntekter på 1,34 milliarder euro og et operasjonelt driftsresultat på 230 millioner euro i andre kvartal.

Mowi oppnådde betydelige forbedringer i kvartalet som følge av gode operasjonelle prestasjoner, sesongmessig rekordhøye slaktevolumer og tilvekst, samt reduserte kostnader.

– Mowi slaktet 110 000 tonn laks i andre kvartal, som er rekordhøyt for denne tiden på året. Samtidig har vi aldri hatt mer laks stående i sjø, 9,4% mer enn i fjor. Dette er imponerende og viser at vi ligger svært godt an til å nå vårt mål på 500 000 tonn for 2024. Så sent som i 2018 slaktet vi 375 000 tonn i Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Volumvekst er en av bærebjelkene i Mowis strategi, og Vindheim er fornøyd med at selskapet nok en gang er forventet å vokse betydelig mer enn resten av næringen i 2024 med 5,3% årlig vekst mot 0,8% for resten av industrien.

– Vårt mål er å vokse raskere enn resten av næringen også etter 2024, gjennom økt bruk av postsmolt i Norge og Skottland, samt generelt høyere smoltutsett på tvers av våre globale oppdrettsvirksomheter for å utnytte ledig kapasitet, sier Vindheim.

Bærekraft er en annen sentral strategisk pilar for Mowi. I juni kåret det anerkjente magasinet TIME Mowi til et av verdens 500 mest bærekraftige selskaper i 2024, og fremhevet selskapets samfunnsansvar og bærekraftige praksiser. Tidligere har Mowi også blitt kåret til verdens mest bærekraftige proteinprodusent av prestisjefylte Coller FAIRR fem år på rad.

– Vi er glad for at omverdenen fortsetter å verdsette Mowis bærekraftsarbeid og laksens unike produktegenskaper, som gjør den til et av verdens mest bærekraftige animalske proteiner, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, økte inntjeningen sammenlignet med første kvartal etter god operasjonell drift.

– Den økte inntjeningen i andre kvartal viser sterke underliggende prestasjoner. Samtidig ser vi at resultatene er noe hemmet av et utfordrende amerikansk marked og generelt press på marginer i Europa på grunn av høye råvarepriser. Den underliggende etterspørselen etter europeisk laks er for øvrig svært god. Videre forventer vi en bedring i etterspørselen etter amerikansk laks ettersom den generelle økonomien fortsetter å bedre seg og priser i butikk kommer ned, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også nok et sterkt kvartal med rekordvolumer og rekordinntjening for denne delen av året.

– Fôret vårt leverte svært godt i andre kvartal som gav seg utslag i rekordhøy tilvekst for havbruksvirksomheten vår. Vi forventer videre økning i volumer og inntjening i tredje kvartal, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,70 kroner per aksje for andre kvartal.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76?339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 500 000 tonn sløyd vekt i 2024 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 500 mennesker i 25 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2023 var på 5,5 milliarder euro.

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

