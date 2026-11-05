Mowi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mowi gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 3,94 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mowi noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 NOK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,95 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 16,41 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at