Mowi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mowi lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Mowi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,40 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,54 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 16,26 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,260 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,61 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at