note Aktie
WKN DE: A3D2GS / ISIN: JP3759300001
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13.08.2026 17:19:20
Mozart tribute ends on sour note after mass figurine theft
A playful tribute to Mozart has turned into a whodunit after 210 gold-colored figures disappeared from one of Austria's busiest tourist spots. The mass theft forced organizers to end the outdoor display early.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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