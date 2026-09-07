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WKN DE: A3D2GS / ISIN: JP3759300001

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07.09.2026 03:47:26

Mozart tribute ends on sour note after mass figurine theft

A playful tribute to Mozart has turned into a whodunit after 210 gold-colored figures disappeared from one of Austria's busiest tourist spots. The mass theft forced organizers to end the outdoor display early.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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