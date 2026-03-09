MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
09.03.2026 09:47:00
MP Materials Aims to Eliminate America's Dependence on Rare-Earth Imports After 2028
MP Materials Aims to Eliminate America's Dependence on Rare-Earth Imports After 2028

Eight months ago, MP Materials (NYSE: MP) made a giant leap.For years -- decades -- MP Materials and its predecessor companies have worked to bring back rare-earth mining to the continental United States and free the U.S. from dependence on importing rare-earth materials essential to 21st-century technologies such as electric cars, wind turbines, and advanced defense technologies. Success, however, has been hit or miss. The problem with MP Materials is simple.
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|51,40
|3,01%
