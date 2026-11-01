MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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01.11.2026 13:33:00

MP Materials Has Collapsed 60% From Its Highs. Here's Why I'm Not Buying (Yet).

Last October, MP Materials (NYSE: MP), the rare-earth mining company, traded for about $100 a share. Today, the mining stock has lost significant value, currently trading at about $40. That's a 60% decline, and the sell-off, by the looks of it, might not be over yet.

However, analysts across the board see strong upside in MP, with the average price target at about $71. Still, there are some good reasons to remain bearish on MP, one of which is currently holding me back from buying.

First off, MP Materials, if you don't know, owns and operates the Mountain Pass mine in California. As one of the only active rare-earth mines in the U.S., Mountain Pass puts MP at the center of the U.S.'s effort to reduce dependence on China for critical minerals. It has also landed MP lucrative deals with top manufacturers in the U.S., like GM and Apple.

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