Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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24.03.2026 20:56:00
MP Materials Is Investing $1.25 Billion on a U.S.-Based Rare-Earth Magnet Manufacturing Campus. Here's What Investors Need to Know About 10X.
A few weeks back, MP Materials (NYSE: MP) announced a $1.25 billion project to build a magnet manufacturing campus in Texas.It kind of passed under the radar at the time, but this is a bigger deal than the phrase "magnet manufacturing campus" might suggest. If you own MP Materials stock, or you're considering a buy, here's what you need to know about this deal.These aren't just fridge magnets. MP Materials mines and refines so-called rare-earth metals, a group of 17 elements that includes neodymium -- an essential component in neodymium-iron-boron (NdFeB) magnets, the strongest magnets known.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rare Holdings Ltd.
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