MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
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14.08.2026 08:05:00
MP Materials vs. The Metals Company: Which Critical-Minerals Stock Is the Smarter Long-Term Buy?
Demand for critical minerals is growing as electric vehicles, artificial intelligence infrastructure, defense systems, and renewable energy projects require increasing amounts of rare-earth and battery metals. And that's put companies such as MP Materials (NYSE: MP) and The Metals Company (NASDAQ: TMC) squarely in the spotlight. Both operate in the critical minerals space, but they do represent two very different investment stories.MP Materials owns the Mountain Pass mine in California, the only integrated rare-earth mining and processing operation in the United States. The company has spent the past several years transforming itself from simply mining rare-earth concentrate into producing higher-value rare-earth oxides, metals, and permanent magnets used in electric vehicles, robotics, and defense applications. And that transition is beginning to show up in the financials. Q2 2026 revenue climbed 89% year over year to $108.5 million, driven by higher sales of neodymium-praseodymium (NdPr) oxide and metal, which is used to build some of the world's strongest permanent magnets. These magnets are integral to the manufacturing of EVs, wind turbines, robotics, and defense systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
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