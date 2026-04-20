MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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20.04.2026 19:00:00

MP Materials vs. USA Rare Earth: What's the Better Long-Term Play?

In today's high-tech world, much of modern life runs on a tiny sintered magnet made from rare-earth elements. Indeed, whatever device you're reading from right now -- unless you printed this on paper -- has one of these magnets, which links it to a global race for critical materials that the U.S. has struggled to keep up in.Image source: MP Materials.Many of these high-performance magnets are produced in China, but two U.S. companies are both vying to become the U.S.'s main supplier of them: MP Materials (NYSE: MP) and USA Rare Earth (NASDAQ: USAR).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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MP Materials Corp Registered Shs -A- 54,20 5,04% MP Materials Corp Registered Shs -A-
USA Rare Earth Inc Registered Shs -A- 21,77 9,12% USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-

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