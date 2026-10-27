Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
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27.10.2026 15:29:18
MPACT, Singapore Land enter top tier of global ESG benchmark for real estate; Hongkong Land slips
The annual GRESB report assesses entities on how well the buildings in their portfolios are managedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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