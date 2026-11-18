mPay hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,26 Prozent auf 1,6 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte mPay 4,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at