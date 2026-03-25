mPay veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

mPay hat am 23.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das vergangene Quartal hat mPay mit einem Umsatz von insgesamt 4,1 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 34,24 Prozent verringert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,19 Millionen PLN – eine Minderung um 33,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,48 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at