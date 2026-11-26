MPC Container Ships ASA hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MPC Container Ships ASA 1,08 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,27 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at