MPC Container Ships ASA Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MPC Container Ships ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

MPC Container Ships ASA Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,45 NOK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1,41 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 32,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MPC Container Ships ASA Registered 2,08 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at