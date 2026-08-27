MPC Container Ships ASA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MPC Container Ships ASA lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 NOK. Im Vorjahresviertel waren 1,85 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,10 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at