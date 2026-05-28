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28.05.2026 06:31:29
MPC Container Ships ASA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
MPC Container Ships ASA hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat MPC Container Ships ASA im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MPC Container Ships ASA 1,41 Milliarden NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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