Mphasis öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mphasis präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,65 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 22,38 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Mphasis mit einem Umsatz von insgesamt 39,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at