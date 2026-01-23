Mphasis verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mphasis hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 23,22 INR. Im letzten Jahr hatte Mphasis einen Gewinn von 22,58 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 40,03 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,61 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 24,80 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 40,07 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at