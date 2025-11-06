MPLX LP Partnership Units: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MPLX LP Partnership Units hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MPLX LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MPLX LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 2,95 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,46 Prozent gesteigert.

