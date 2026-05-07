MPLX LP Partnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MPLX LP Partnership Units hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MPLX LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at