MPLX LP Partnership Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MPLX LP Partnership Units gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,32 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MPLX LP Partnership Units 2,95 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at