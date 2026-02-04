MPLX LP Partnership Units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MPLX LP Partnership Units hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 3,10 Milliarden USD gegenüber 2,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,82 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,82 Milliarden USD – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MPLX LP Partnership Units 11,13 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at