04.02.2026 06:31:28
MPS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MPS hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 20,93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
MPS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
