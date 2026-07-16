Virgin Money Holdings Aktie
WKN DE: A12E7D / ISIN: GB00BQ8P0644
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16.07.2026 15:22:07
MPs decline to endorse former Virgin Money chief’s appointment as regulator
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