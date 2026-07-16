Virgin Money Holdings Aktie

Virgin Money Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12E7D / ISIN: GB00BQ8P0644

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16.07.2026 15:22:07

MPs decline to endorse former Virgin Money chief’s appointment as regulator

Prominent City figure Jayne-Anne Gadhia is business secretary’s preferred candidate for FRC chairWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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