MPS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MPS hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 30,70 INR. Im letzten Jahr hatte MPS einen Gewinn von 32,67 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat MPS im vergangenen Quartal 2,24 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MPS 1,94 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at