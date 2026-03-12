MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
|
12.03.2026 06:00:09
MPs launch student loans inquiry amid ‘perfect storm’ for young people in UK
Influential Treasury committee chair Meg Hillier says review follows growing concern over graduate debtUK firms struggling to hire young people amid cost pressures, MPs toldYoung adults in the UK face a “perfect storm” of economic challenges, the head of the influential Treasury select committee has warned as it launches an inquiry into student loans.The cross-party committee’s investigation comes as the government considers ways to ease the burden on graduates, amid a growing backlash about high interest rates and hefty repayments, including among Labour MPs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu People Corp.
Analysen zu People Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MPS Ltd
|1 461,40
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.