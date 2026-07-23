MPS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MPS präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,70 INR gegenüber 20,78 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,24 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at